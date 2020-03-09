Военные РФ доставили продуктовые наборы и оказали медицинскую помощь в Эль-Кунейтре

Эль-Кунейтра, 9 марта. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию совместно с представителями фонда Ахмата Кадырова в населенном пункте Гадир-эль-Бустан.

Сообщается, что в рамках проведения гуманитарной акции для жителей южной сирийской провинции Эль-Кунейтра российские военные раздали 250 продуктовых наборов. В них входят мука, рис, сахар, сгущенное молоко и чай.

Также во время гуманитарной акции раздавались предметы быта: одеяла и белье, а также канцелярия для местных школьников.

Российские военные врачи провели медицинский осмотр всех желающих, а также оказали первую медицинскую помощь маленькой девочки, у которой был термический ожог 1-2 степени на правой ноге.

Глава местной администрации обратился к участникам гуманитарной акции за помощью в проверке территории жилого дома на предмет наличия взрывоопасных веществ. Бойцы Воздушной разведки Сирии вместе с кинологами осмотрели территорию и идентифицировали идентифицированы предметы как «не представляющие угрозы».

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была полностью освобождена от боевиков вооруженных группировок в августе 2018 года. Часть населенных пунктов были мирно переданы под контроль законного правительства Сирии в рамках договоренностей с боевиками.

Однако некоторые вооруженные формирования отказывались проходить процедуру урегулирования статуса и вели сопротивление. В результате в провинции остались мины ловушки и самодельные взрывные устройства. После полного освобождения Эль-Кунейтры, саперными подразделениями Сирийской арабской армии (САА) была начата работа по поиску и обезвреживанию представляющих опасность устройств, которые продолжается и сейчас.