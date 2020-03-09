Командующий ЛНА посетил Париж по приглашению президента Франции

Париж, 9 марта. Визит командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в столицу Франции был совершен по личному приглашению французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт отдела информации генерального командования ЛНА.

Кроме того, в посте в социальной сети отмечается, что главнокомандующий ливийской армии обсудил сегодня, 9 марта, с представителями Франции вопросы противостояния террористической угрозе и нелегальной миграции с учетом последних событий.

Стоит отметить, что встреча Халифы Хафтара с первыми лицами Франции прошла в Елисейском дворце. При этом на официальном приеме присутствовали глава государства — Эммануэль Макрон, начальник штаба французской армии, а также глава оборонного ведомства и министр внутренних дел европейского государства.

Макрон выразил свою поддержку командующему ЛНА, высоко оценив действия военнослужащих ливийской армии в проведении контртеррористических операций в Ливии. Также президент Франции заявил, что намерен и дальше сотрудничать для достижения мира и стабильности в регионе.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, как Франция на официальном уровне обратилась к турецким властям с требованием придерживаться меморандума по урегулированию ливийского кризиса, который был подтвержден Анкарой по итогам международной берлинской конференции.