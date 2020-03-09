В ДНР рассказали подробности снайперского обстрела со стороны ВСУ в Зайцево

Донецк, 9 марта. Украинский снайпер тяжело ранил мирного жителя в поселке Зайцево в Донецкой Народной Республике. Мужчина госпитализирован, его состояние остается стабильно тяжелым. Об этом рассказала главный врач горловской городской больницы №2 Нелли Якуненко.

Инцидент произошел утром 9 марта. По данным представительства ДНР в СЦКК, снайперский огонь велся с позиций украинских военных. В результате действий бойцов вооруженных сил Украины, ранение получил мирный житель 1962 года рождения. Пуля попала мужчине в живот, повреждены внутренние органы.

«Сквозное пулевое ранение живота со множественными повреждениями тонкой кишки. Часть тонкой кишки была удалена», — пояснила врач.

В данный момент пострадавший находится под наблюдением врачей в отделении реанимации. Подробностями случившегося поделился глава поселковой администрации Зайцево Владислав Черкашин. Он заявил, что обстановка в населенном пункте обостряется. Украинские силовики усилили обстрелы гражданского сектора. По его словам, мирный житель получил ранение во время работы на придомовом участке.

«Работали на приусадебном участке, а потом было два выстрела. Один в живот, а второй рядом, в землю, когда он уже упал», — рассказал Черкашин.

Черкашин заявил, что такие действия со стороны ВСУ можно охарактеризовать как «сафари».