Хафтар подпишет соглашение о прекращении огня с президентом Франции

Париж, 9 марта. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар пообещал подписать соглашение о прекращении огня на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявили в Елисейском дворце.

Кроме того, президент Франции заявил о поддержке Ливийской национальной армии и Халифы Хафтара, акцентируя внимание на том, что Франция «продолжает поддерживать ЛНА и признает ее ключевую роль в борьбе с терроризмом».

Также известно, что лидер ЛНА нанес визит министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану.

Как заявил источник Федерального агентства новостей (ФАН), близкий к МИД Франции, в рамках переговоров обсуждались вопросы о структуре нового Президентского Совета, в который входили бы три или пять членов, включая представителя Мисураты. Помимо этого, обсуждались структура и кандидатуры нового правительства страны в целом и вопросы аннулирования договоров о морских шельфах.

Ранее ФАН сообщал об официальном визите лидера ЛНА во французскую столицу для обсуждения миротворческих инициатив, которые помогли бы разрешить ливийский кризис — начало этому процессу было положено на съезде ливийских племен в Тархуне. Также в ходе встречи Хафтара с французским лидером речь шла о военной интервенции Турции и борьбы с усугублением распространения террористических ячеек в Северной Африке.

Благие намерения Хафтара, с которыми главнокомандующий приехал в Париж, резко контрастируют на фоне наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) с применением тяжелой артиллерии — известно о гибли по меньшей мере трех мирных жителей в результате артобстрела ПНС.