Ари забил в ворота «Спартака» и принес победу «Краснодару» в матче РПЛ

Москва, 9 марта. Футбольный клуб «Краснодар» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Единственный мяч в этой встрече забил Ари в ворота «Спартака» во втором тайме матча. Футболист успешно реализовал назначенный на 71-й минуте встречи пенальти.

Стоит отметить, что футболистам «Спартака» пришлось доигрывать матч вдесятером. На 92-й минуте Роман Зобнин получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Это позволило «Краснодару» уверенно отыграть последние минуты матча, не дав противникам сравнять счет на табло.

В итоге «Краснодар» набрал 41 очко и занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» имеет в своем активе 25 очков и занимает десятую строчку рейтинга.