Москва, 9 марта. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь манипулирует новостями о коронавирусной инфекции для того, чтобы искусственным образом сформировать негативное отношение к правкам в Конституцию РФ.

Правая рука скандального блогера Алексея Навального регулярно публикует в соцсетях новости о коронавирусе COVID-19 и призывает запретить любые массовые мероприятия, но ее риторика меняется, если их проводят так называемые оппозиционеры.

Чтобы сложить полную картину о коронавирусе, нужно обязательно смотреть специализированные сайты, так как в СМИ информация об инфекции представлена не в полном объеме. Это играет на руку оппозиции, которая используют «информационный вакуум» для манипуляций.

К примеру, Соболь опубликовала в своем микроблоге в Twitter сообщение, в котором говорится, что в РФ не отменяют мероприятия массового характера из-за коронавируса, хотя в других странах это делают в обязательном порядке. Она утверждает, что это якобы намеренный ход для того, чтобы провести голосование по поправкам в конституцию. Но еще неделю назад Соболь не считала нужным говорить об опасности коронавируса и активно «рекламировала» марш памяти Бориса Немцова, пишут Nation News.

Примечательно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще 14 февраля опубликовала документ с рекомендацией контролировать массовые мероприятия и рассматривать вопросы их отмены. Это произошло за две недели до акции, организованной оппозицией.

Кроме того, в Международный женский день в парке «Сокольники» в Москве прошел митинг в защиту прав женщин. На нем присутствовали порядка 500 человек. Фотографии разместила в своем микроблоге в Twitter депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Но почему-то Любовь Соболь с легкостью проигнорировала это мероприятие и об опасности коронавируса, видимо, забыла. Можно сделать вывод, что юрист ФБК просто манипулирует новостями о коронавирусе в собственных целях. Она пытается использовать неосведомленность граждан для того, чтобы создать негативное отношение к голосованию по поправкам в Конституцию РФ.