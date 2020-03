Макрон выразил лояльность Франции Халифе Хафтару

Париж, 9 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке Ливийской национальной армии и Халифы Хафтара. Об этом сообщает арабское издание Аль-Марсад.

BREAKING | French President Emmanuel #Macron received Field Marshal Khalifa #Haftar in #Paris today and said: “We continue to support the Libyan Army and its pivotal role in combating terrorism. (#Élysée) #Libya #France pic.twitter.com/D3SVZRreRm