США не смогут помешать «Северному потоку — 2» из-за боязни конфликта с Европой

Москва, 9 марта. Вашингтон боится полномасштабной экономической войны с Россией, поэтому не сможет до конца помешать возведению газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он отметил, что США имеют инструменты, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2», в частности, могут внести «Газпром» в специальный санкционный список.

«Тогда нельзя будет оперировать долларами, американским юридическим лицам нельзя будет работать с «Газпромом», придется продавать его акции. Это очень серьезные вещи, по сути — полномасштабная экономическая война», — пояснил Митрахович.

Однако, по его словам, Вашингтон не станет реализовывать подобные меры, поскольку они неизбежно приведут к конфликту с европейскими странами. Если же такой сценарий воплотится, то стороны просто перейдут в расчетах с доллара на евро.

«Для Америки это слишком большой вызов и рискованный шаг. Можно вообще наказывать всех, кто у «Газпрома» что-либо покупает, но это будет выглядеть уже нагло и слишком круто для американцев», — подчеркнул эксперт.

Специалист считает, что Европа продолжит деловые контакты с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия, поскольку Москва продолжает играть большую роль в вопросах энергетики и безопасности.