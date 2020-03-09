Бунты из-за коронавируса вспыхнули в тюрьмах Италии

Рим, 9 марта. Заключенные в итальянских тюрьмах бунтуют из-за ограничений, введенных в связи с распространением в стране коронавируса. Волна протестов прокатилась по 27 исправительным учреждениям, заключенные требуют амнистии из-за опасного китайского вируса. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Протестные движения развернулись в пенитенциарных учреждениях Салерно, Неаполя, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряда других населенных пунктов Италии. Заключенные поджигают матрасы и залезают на крыши зданий.

Отмечается, что сложнее всего дела обстоят в тюрьме города Модена. Накануне там пришлось подавлять восстание с применением силы, в результате чего погибли три человека. Еще трое погибли в тюрьмах Пармы, Алессандрии и Вероны. Всего пострадали 18 человек, в том числе три охранника и шесть санитаров, которые получили травмы.

Напомним, что в Италии официально зарегистрированы более 7300 случаев заражения коронавирусом. Вспышка новой инфекции унесла жизни 366 человек. Побороть болезнь и выписаться из медучреждений смогли 622 человека. В минувшее воскресенье власти страны подписали документ, согласно которому будут усилены меры по предотвращению распространения вируса. Бумага предусматривает ограничения на въезд и выезд в так называемые «оранжевые зоны», где выявлены самые крупные очаги заражения.