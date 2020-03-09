Силуанов заявил, что Россия сохранит финансовую стабильность при низких ценах на нефть

Москва, 9 марта. Исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют российским властям гарантировать выполнение социальных обязательств и сохранение финансовой стабильности даже в условиях низких цен на нефть. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания правительства, передает пресс-служба российского кабмина.

«Имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности», — сказал он.

На совещании правительства глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что по итогам состоявшейся в Вене 6 марта встречи министров стран ОПЕК+ найти решение о продлении соглашения на сокращение добычи нефти не удалось. По словам Новака, Россия предлагала продлить договоренности на действующих условиях до конца первого полугодия, чтобы понять, как эпидемия коронавируса влияет на мировую экономику и спрос на черное золото. При этом партнеры России по ОПЕК настаивали на наращивании объемов добычи нефти и борьбе за долю рынка.

В ночь на 9 марта цены на нефть на мировом рынке рухнули на фоне провала переговоров по продлению сделки ОПЕК+, напоминает «ФедералПресс». После отказа России продлевать сделку Саудовская Аравия снизила стоимость своей нефти. По данным Bloomberg, апрельские поставки государственной саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подешевеют на 4–7 долларов за баррель, что является рекордным за последние 20 лет снижением, пишет «Ридус».

В ночь на понедельник стоимость нефти марки Brent достигла 31,74 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI рухнула на 27% до 30,27 доллара за баррель, передает телеканал «360». Резкое падение стоимости черного золота негативно сказалось на курсе рубля.