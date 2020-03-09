Биржевые индексы США резко упали на фоне обвала цен на нефть

Вашингтон, 9 марта. Ценные бумаги нефтяных компаний подешевели на четверть на фоне падения цен на черное золото. Об этом говорят данные фондовых рынков.

На данный момент, основные фондовые индексы в США потеряли 7%. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 5,96%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 5,55%, а индекс Dow Jones Industrial Average сократился на 6,11%.

Обвал индексов S&P 500 и Dow Jones более чем на 7% привел к приостановке торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. После их возобновления падение замедлилось, но все равно достигало 6%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые рынки завершили работу при падении на 3-7%, а открытие бирж в Европе сопровождалось обвалом на 6-9%. Аналогичная ситуация наблюдалась на биржах Египта, стран Персидского залива и в других странах.

Напомним, обрушение цен на нефть произошло 9 марта на фоне выхода России из сделки ОПЕК+. РФ и Казахстан отказались соблюдать новые условия, согласно которым предусматривалось дополнительное сокращение нефтедобычи в связи с падением спроса из-за коронавируса.