Триполи, 9 марта. Пользователи Facebook сообщают о боестолкновениях с применением тяжелой артиллерии в районе аль-Машруа в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о расширении географии наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Более того, обстрелы сирийских наемников под руководством полевых командиров триполитанского правительства в Каср бен Гашире повлекли за собой гибель трех мирных жителей — сообщается, что люди погибли в результате попадания ракеты РСЗО «Град» в мастерскую. Также стало известно о новых столкновениях в районе аз-Зияйна в Кастельверде.

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) дают достойный отпор противнику, упреждая некоторые удары — артиллеристы Халифы Хафтара наносят удары по наблюдательным пунктам вооруженных формирований и наемников ПНС на направлении Салах ад-Дин.

Напомним, Анкара продолжает поддержку так называемого Правительства национального согласия Ливии путем поставок оружия, боеприпасов и сирийских наемников из Идлиба, несмотря на все международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине. По словам политолога Владимира Шаповалова, если бы не Турция, возможно, наступление не случилось бы.