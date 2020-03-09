Сирия, 9 марта. Двое солдат ВС США погибли в Ираке при проведении операции против «спящих ячеек» «Исламского государства»1. Неизвестные застрелили курдского боевика в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: якобы потеряла бригадного генерала и подполковника в Идлибе, открыли огонь по позициям боевиков в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): потеряло на севере Ирака «спящую ячейку».

«Демократические силы Сирии» (SDF): одного члена милиции «Асайиш» потеряли на севере Ракки при нападении группы неизвестных в Ракке.

Международная коалиция: потеряли двух военнослужащих в ходе контртеррористической операции на севере Ирака.

Провинция Алеппо

Сообщается, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) в ответ на провокации открыли огонь по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у деревни Аль-Мукбиля в провинции Идлиб и в окрестностях Дарат-Изза на юге Алеппо, как передает источник в сети Telegram (@Maaramac).

Российской частью представительства Центра примирения враждующих сторон было зафиксировано зафиксировано семь фактов открытия огня за последние сутки. Как цитирует информационный бюллетень Минобороны РФ, пять случаев нарушения были отмечены в Латакии в приграничной с Идлибом зоне, два приходятся на Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб.

Провинция Идлиб

Сообщается о гибели нескольких военнослужащих сирийской армии при подрыве на минном поле в окрестностях города Кафр-Набаль. Среди погибших были бригадный генерал Али Бульбуль и подполковник Хусейн Бульбуль, как указывает группа оппозиционных медиаактивистов OGN News. Официальные СМИ потерь в командном составе не подтверждают.

Провинция Ракка

Член курдской самоназванной милиции «Айсаиш» был застрелен группой неизвестных в результате стычки у контрольно-пропускного пункта в деревне Аль-Баруда к западу от Ракки, как передает агентство Alk Habour. «Демократических силы Сирии» подозревают, что за нападением стоят террористы «спящих ячеек» «Исламского государства».

Как сообщает военно-аналитический канал Directorate 4, в Сети распространяются фото нового российского наблюдательного пункта. Он расположен в районе деревни Тарифави в сорока пяти километрах северо-восточнее города Ракка у территории «Сирийских демократических сил». На наблюдательном пункте находится медицинская бронемашина «Линза».

Ирак

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление штаба операции «Непоколебимая решимость», на севере Ирака были убиты двое военнослужащих ВС США. Оба были застрелены боевиками 8 марта, во время занятий и сопровождения иракских сил безопасности во время миссии по уничтожению укрепленного штаба террористов «Исламского государства» в горах. Подробности операции и имена солдат пока что не сообщаются. В августе 2014 года США и их союзники по международной коалиции начали на Ближнем Востоке военную операцию «Непоколебимая решимость». Одной из основных задач объединения было нанесение воздушных ударов по оплотам террористов.

В это же время операция по нейтрализации террористов ИГ прошла в провинции Ниневия. В результате рейда сил внутренней безопасности Ирака были нейтрализованы 25 террористов и разрушены инфраструктуры боевиков, включая девять подземных тоннелей, как сообщает агентство Step News.

1 Организация запрещена на территории РФ.