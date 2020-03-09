Снимок певицы МакSим после ее ухода со сцены впервые появился в Сети

Москва, 9 марта. Певица МакSим, которая объявила об уходе со сцены, прервала молчание после автомобильной аварии, ее новый снимок появился в соцсетях.

Помощница исполнительницы опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram фотографию с празднования дня рождения дочери МакSим.

«Опять возросло количество звонков от СМИ. Все хорошо. Это просто перерыв для восстановления сил. Это отрыв от круговорота событий и работы. Погружение в теплую домашнюю атмосферу и релакс», — написала она под снимком.

Поклонники, которые переживают за здоровье МакSим, обрадовались наконец-таки увидеть звезду.

«Согласен! Вовремя отдохнуть никогда не помешает!» — поддержал kulikovsergei8. «Маргарита Борисовна, спасибо огромное, что держите нас в курсе», — написала polusialisa. «Как хорошо, что у нее все хорошо. Мои поздравления! Наслаждайся жизнью и своими детками», — пожелала annaordinartseva. «Всего тебе хорошего и женского счастья», — написала ul_rudenko.

МакSим выпустила новый трек перед тем, как объявила об уходе со сцены. Композиция под названием «Преданным» длится более трех минут и доступна на цифровых платформах. В песне МакSим поднимает темы любви, преданности и прощения.

В апреле прошлого года исполнительница попала в ДТП во время заграничной поездки. Автомобиль, в котором передвигалась МакSим, занесло на дороге из-за лопнувшего колеса, певица получила ушибы и гематомы.