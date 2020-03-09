Варум опубликовала редкие фото с Агутиным и рассказала, как провела 8 Марта

Мурманск, 9 марта. Российская певица Анжелика Варум поделилась с поклонниками редкими снимками со своим супругом — музыкантом Леонидом Агутиным. Фотографии исполнительница выложила на своей странице в Instagram.

В Международный женский день Варум выступила перед поклонниками в Мурманске, жители которого, в отличие от многих других городов России, этой зимой могли наблюдать снег. Певица сфотографировалась с Агутиным на улице. В руках Варум держала букет желтых тюльпанов. Исполнительница не стала раскрывать, кто подарил ей цветы — фанаты или супруг.

«Мурманск порадовал снегопадом и теплейшей, сердечной аудиторией», — написала певица.

До Мурманска поп-звезда выступила в Баку, Петербурге и Калининграде. Варум отметила, что весь ее небольшой весенний тур получился «ностальгическим и невероятно душевным». После Мурманска она направилась в Петрозаводск.

Поклонникам Варум очень понравились ее снимки с мужем. Фанаты засыпали пару комплиментами, а также поблагодарили певицу за праздничный концерт.

«Профессионалы! Музыканты! Культурные артисты. Скромные и душевные люди. Спасибо за удовольствие, полученное на концерте в Мурманске», — написала nataliia.4565.

«Моя мечта детства сегодня осуществилась!!! Вы прекрасны с супругом! Концерт бомбический!!!» — восхитилась filatova13051987.

«Не прогадала теща с зятем!» — отметила marish.bu.

«Анжелика, вы супер! Пример для сохранен семейных отношений», — прокомментировала elenanazlieva.

Напомним, Варум и Агутин состоят в отношениях с 1997 года. В 2000 году состоялась церемония бракосочетания звездной пары. Ранее Варум рассказала, что в ЗАГСе Агутин забыл свою фамилию.