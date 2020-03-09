Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика
  /  Обновлено: 

Трамп назвал причины обвала рынка нефти

118
0 Оставить комментарий

Трамп назвал причины обвала рынка нефти

Вашингтон, 9 марта. Обвал рынка нефти произошел из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом и фейковых новостей СМИ. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

В своем Twitter-аккаунте американский лидер назвал причины крушения цены нефти.

«Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также фейковые новости является причиной падения рынков», — написал Трамп.

Он также заметил, что обвал выгоден для рядового потребителя, поскольку «цены на бензин снижаются».

Напомним, обвал цен на нефть произошел в ночь на 9 марта. Причиной крушения эксперты называют безуспешные переговоры по продлению сделки ОПЕК+. Россия и Казахстан отказались дополнительно сокращать нефтедобычу, к чему призывали представители Саудовской Аравии.

Новости партнеров

Источник: Twitter
Новости партнеров