Трамп назвал причины обвала рынка нефти

Вашингтон, 9 марта. Обвал рынка нефти произошел из-за разногласий между Москвой и Эр-Риядом и фейковых новостей СМИ. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

В своем Twitter-аккаунте американский лидер назвал причины крушения цены нефти.

«Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также фейковые новости является причиной падения рынков», — написал Трамп.

Saudi Arabia and Russia are arguing over the price and flow of oil. That, and the Fake News, is the reason for the market drop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Он также заметил, что обвал выгоден для рядового потребителя, поскольку «цены на бензин снижаются».

Good for the consumer, gasoline prices coming down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Напомним, обвал цен на нефть произошел в ночь на 9 марта. Причиной крушения эксперты называют безуспешные переговоры по продлению сделки ОПЕК+. Россия и Казахстан отказались дополнительно сокращать нефтедобычу, к чему призывали представители Саудовской Аравии.