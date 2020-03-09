Олимпийский огонь игр 2020 года зажгут без зрителей из-за коронавируса. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус устремился почти к спортивным высотам. Олимпийский огонь зажгут без зрителей из-за угрозы эпидемии. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Греции, исторической родины соревнований. Именно там, в Олимпии, 12 марта стартует «огненная эстафета». И, не исключено, что вся она тоже пройдет в урезанном формате. Вообще, это тревожный звонок для самих Олимпийских игр (они этим летом пройдут в Токио). Но уже не раз возникали версии, что турнир может сорваться из-за коронавируса. И это неудивительно, ведь инфекцию подхватили свыше 100 000 человек в мире. Многие спортивные (да и вообще любые массовые) события повсеместно отменяются. В нашей стране за вирусной угрозой тоже следят внимательно. Сегодня Роспотребнадзор сообщил еще о трех зараженных пациентах. Они находятся в Москве, причем все трое — это россияне, только вернувшиеся из Италии. Для нашей столицы это уже девятый случай из всех 20, выявленных в России. Власти призывают воздержаться от поездок за рубеж и особенно в ту самую Италию, где вспышка эпидемии уже обрела грандиозные масштабы.

В Совфеде назвали задачи на фоне нефтяного обвала

Задача удержать позиции на рынке и не допустить спада в социальной сфере стоит перед Россией на фоне обвала котировок. Такую оценку в интервью ФАН дал сенатор Игорь Морозов. Внешние игроки попытаются вытеснить нашу страну с нефтяного рынка. Удержать его, по словам Морозова, задача очень сложная, но решаемая. Как уже заявил российский Минфин, в течение какого-то времени потери от низкой цены на нефть сможет компенсировать Фонд национального благосостояния. Однако сенатор убежден, что чрезмерно рассчитывать на это не стоит:

«Получили то, что получили — обрушился рынок. И саудиты сейчас, конечно, будут делать попытки захвата части рынка российской нефти. <…> Нужно понимать, что ФНБ — это не подушка безопасности, которую можно тратить до конца. Потому что есть другие задачи во внутренней политике России, в ее экономике», — считает Игорь Морозов, член Совета Федерации России.

Все дело в том, что мировые торги взорвало падение цен на черное золото. Утром его стоимость обвалилась почти на треть, до $32 за баррель Brent. Причина: провал сделки между Россией и странами ОПЕК. Это стало серьезным ударом по рынку, относительно стабильному последние четыре года. Именно в 2016-м нефть крайний раз опускалась до таких цифр. Но, кроме того, резко подскочила валюта: доллар на Forex превысил отметку в 74 рубля, евро — 84. Судя по всему, торги на Московской бирже, а они открываются завтра, будут крайне напряженными.