Экономист объяснил, как Россия обернет нефтяной кризис себе на пользу

Срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, не сумевших договориться о сокращении нефтедобычи, повлек за собой обрушение цен на нефть, а после и фондовых рынков, и курса национальной валюты: доллар по состоянию на 9 марта 2020 года стоил 74,86 рубля, евро — 85,44 рубля. Однако обвал должен был произойти в любом случае — и коронавирус тут совершенно не причем, считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что правительства стран, которые больше всего кричат об эпидемии, пытаются таким образом спихнуть на нее свои собственные провалы в экономической политике.

«Непосредственно же обвал цен на нефть спровоцировало решение членов ОПЕК+ не сокращать добычу нефти (Саудовская Аравия решила ее даже увеличить). Таким образом было спровоцировано резкое падение рынка, носившее стремительный и форсированный характер — но оно состоялось бы в любом случае, даже если бы ОПЕК+ тянул со своим решением», — считает собеседник ФАН.

Экономист заявил, что сейчас бытует два мнения относительно произошедших событий.

«Первое: участники ОПЕК+ оказались глупцами, которые своей неспособностью ничего делать вызвали панику на рынке. Второе: они умные люди, которые извлекли уроки из прежних обвалов цен на нефть и поняли, что до того, как рынок не дойдет до своих нижних точек, он не остановится — и специально форсировали его падение. Камень, летящий с горы, не остановить — нужно подождать, пока он не упадет на землю, и начать закатывать его обратно», — провел аналогию эксперт.

В некотором роде это даже хорошо, добавил Колташов: хоть котировки и не упали до своего минимума, но дальнейшего стремительного падения точно не будет. Что же касается падения курса рубля, то экономист не увидел в этом никаких поводов, которые могли бы подвигнуть население на некие резкие движения.

«Какая может быть паника? Те, кто хотел продать свою валюту, сделали это еще утром 9 марта. Скидывают доллары и фиксируют прибыль: они ведь брали их по 61 рубль за штуку — а теперь продают за 74!», — сказал собеседник ФАН.

По мнению экономиста, рубль больше не упадет — он и так был переоценен, и его стоимость рано или поздно должна была уменьшиться, а доллар — достигнуть цены в 70 рублей.

«Я об этом говорил еще несколько недель назад, — заявил Колташов. — Что нужно в связи со всем этим принять во внимание? Прежде всего то, что упала не только нефть — это общемировое снижение цен на все товары. Это все отражение глобального кризиса, который теперь политкорректно называют «коронавирус», стараясь не употреблять даже слово «рецессия».

По словам эксперта, импортные товары не подорожают: ведь «просели» многие мировые валюты, а не только один рубль.

«Доллар только укрепился, — добавил экономист. — Но это в значительной мере головная боль для самих американцев: как они будут заниматься экспортом в страны, где сильно подешевели национальные валюты? У США хоть и не сразу, но тоже будут серьезные трудности: проблемы-то общемировые, и быстро они не закончатся».

Колташов убежден: 2020 год пройдет под знаком глобального кризиса.

«Падение рынков, вероятно, еще будет — а потом начнется депрессия, которая проявит себя уже, скорее всего, во втором полугодии. Но на этом все: кризисная эпоха, длящаяся аж с 2008 года, подойдет к концу. Конец этот и не должен был быть легким и приятным — это логичное обострение всех вызванных кризисом проблем», — считает собеседник ФАН.

По его словам, весь мир еще будет некоторое время «жить в условиях сниженных цен на нефть», причем достаточно долго — в течение нескольких месяцев. Тем временем, Россия, по мнению эксперта, непременно обратит кризис себе на пользу — и одной из предпринятых мер должна стать переработка собственного сырья. Вместе с этим необходимо, чтобы было выполнено еще одно немаловажное условие.

«Помимо этого необходимы форсированные меры по стимулированию внутреннего спроса — так, чтобы он удовлетворялся собственным же предложением», — посоветовал экономист.

Колташов посмеялся над тем, как давно назревавшее обострение мирового кризиса объяснили эпидемией нестандартного вируса ОРВИ — и над тем, как легко в это поверили простые люди.