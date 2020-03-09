Кабул, 9 марта. Неизвестные ракетными ударами пытались сорвать инаугурацию президента Афганистана Ашрафа Гани.

Торжественная церемония проходила в столице страны Кабуле. Во время принятия избранным президентом присяги в центре города упали две ракеты.

«Одна из ракет упала рядом с парком, другая рядом с отелем Serena, два человека были ранены», — рассказал источник в президентском дворце.

По данным СМИ, Гани, услышав взрывы, призвал гостей не прерывать инаугурацию.

«Не бойтесь одного или двух взрывов, оставайтесь на своих местах», — обратился президент к присутствующим.

Отмечается, что параллельно, в это же время, присягу главы государства принимал премьер-министр страны Абдулла Абдулла, который отказывается признавать итоги прошедших президентских выборов.