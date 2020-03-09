«Терроризм — это способ войны»: переговоры членов «Сети» подтвердили намерения группировки

Фигуранты запрещенной в РФ организации «Сеть» планировали с помощью террористических актов устроить в России войну и массовую панику, способную привести к революции.

Уголовное дело террористического сообщества «Сеть» было возбуждено в октябре 2017 года. Следствием занималась Федеральная служба безопасности (ФСБ), которая выяснила, что ячейки сообщества располагались в Санкт-Петербурге, Москве и Пензе, а его участники занимались боевой подготовкой и планировали осуществить теракты с использованием взрывчатых веществ. Целью радикалов, не успевших осуществить задуманные теракты, должны были выступить мероприятия с большим скоплением людей — чемпионат мира по футболу — 2018 и президентские выборы. По версии защиты, тайной организации «Сеть» вовсе не существовало, а боевыми тренировками выступали совместные выезды для игры в страйкбол.

В рамках журналистских расследований позже выяснилось, что некоторые члены группировки также были причастны к убийствам, изготовлению и распространению наркотических веществ, незаконному хранению оружия.

В распоряжении RT оказались расшифровки некоторых аудиозаписей телефонных переговоров членов «Сети», которые находятся в материалах уголовного дела. Эти сведения не только подтверждают факт подготовки терактов с использованием самодельных взрывных устройств, но и боевую подготовку членов «Сети», необходимую для создания массовой паники и развязывания войны внутри страны. Материал RT опубликован с цензурой, скрыты маты и способы изготовления взрывных устройств. Более подробная версия переговоров опубликована в Telegram-канале «Опер слил». Согласно сведениям авторов канала, записи переговоров «сетевиков» получены в результате оперативно-разыскных мероприятий по прослушке телефонных переговоров (ПТП).

В одном из разговоров фигурант дела анархист Илья Шакурский, осужденный судом на 16 лет, общался с засекреченным свидетелем. В беседе Шакурский дает указания по поводу покупки оборудования и реагентов, необходимых для создания взрывного устройства. Приобретение всего необходимого для бомбы планировалось совершать в разных точках, чтобы не вызвать подозрений. Собрать устройство и подготовить взрывное вещество по рецепту члены «Сети» хотели в лесу или в подвале частного дома.

«Тестовый» удар члены «Сети» планировали совершить в Саранске. Опробовав на деле созданное самодельное взрывчатое устройство (СВУ) в регионе страны, радикалы стремились реализовать дальнейшие планы по терактам в крупных городах, что подтверждается расшифровкой переговоров. В рамках реализации поставленной цели в ход должны были пойти не только СВУ, но и прямые действия членов «Сети» с применением оружия. Шакурский рассказал своему собеседнику, что члены группировки активно тренируются не только для того, чтобы штурмовать здания офисных работников, не оказывающих сопротивления, но и иметь возможность противостоять обученным военному делу людям.

Теракты членами «Сети» воспринимались как связующее звено в рамках реализации глобального плана — создания массовой народной паники и войны, которая должна была привести к революции в стране. Терроризм — это способ войны, сообщил один из участников переговоров с Шакурским. Другими словами, теракт в Саранске должен был стать отправной точкой в планах «Сети» по дестабилизации обстановки в государстве. Силовики, выявившие преступную деятельность группировки, предотвратили наступление губительных для страны и населения последствий в виде терактов и невинных жертв.