Анохин сравнил Тунис с коронавирусом, распространяющим «заразу» в Северной Африке

Масштабная переброска Турцией сирийских наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии через Тунис не прекращается уже несколько дней подряд. Об этом сообщил один из тунисских жителей в своем Twitter-аккаунте, подчеркнув, что это настоящее безумие, способное навредить не только соседней Ливии, но и его стране. В интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин отметил, что Тунис уже более 10 лет является главной проблемой североафриканского региона, так как занимается распространением террористической угрозы на соседние территории, в том числе и в Ливию, чем он очень напоминает ему коронавирус.

По словам Анохина, Тунис давно уже стал перевалочной базой для перевозимых для ПНС Ливии сирийских бандитов, сбежавших из Идлиба. Он обратил внимание на то, что радикальные исламисты еще и проходят спецподготовку на тунисской территории.

«Тунис всегда осуществлял роль прокладки, которая не создает ничего хорошего, но всегда вляпывается во что-нибудь противное. Тунис уже достаточно давно используется Турцией для переброски сирийских террористов в Ливию, это своего рода тренировочная площадка для джихадистов», — подчеркнул эксперт по геополитике.

Кроме того, собеседник ФАН напомнил, что Тунис уже достаточно долгое время является рассадником террористической угрозы на севере Африканского континента. Он добавил, что теперь через его территорию Турция осуществляет переброску наемников из сирийского Идлиба в Ливию для пополнения рядов незаконных вооруженных бандформирований ПНС, что ведет к эскалации внутриливийского конфликта.

«Тунис — это наиболее слабое место в Северной Африке. Если посмотреть на историю развития цветных революций в регионе, то становится очевидно, что именно здесь все и началось. Именно через его территорию распространяется вся дрянь на всю Северную Африку и Ближний Восток. Поэтому дальнейшая возможная эскалация в Ливии — это уже будут не просто последствия посредничества Туниса с Анкарой, но и прямая его вина», — констатировал аналитик.

В завершение беседы с корреспондентом ФАН политолог сравнил Тунис с бушующим в Китае коронавирусом, который распространился с территории КНР на соседние государства. Он считает, что в данном случае тунисские власти несут непосредственную ответственность за расползание террористической «заразы», завезенной Турцией из Сирии, по Северной Африке.

«Тунис несет непосредственную ответственность за обострение ситуации в Ливии, и в каком-то роде он даже более проблематичен, чем Турция. Турция встраивается в поток, а Тунис является тем запалом, который уже 15 лет взрывает Северную Африку. Он маленький, но гадит здорово. Тунис — это такая маленькая страна, которая распространяет терроризм в регионе и сидит при этом тихо — это такой «коронавирус», о котором никто ничего не знает, но именно оттуда идет вся зараза», — подытожил Владимир Анохин.

Напомним, Турция вопреки своим международным обязательствам по содействию урегулированию ливийского кризиса, подтвержденным по итогам берлинской конференции 19 января, продолжает снабжать марионеточное «правительство», захватившее столицу Ливии — Триполи — и ее окрестности, оружием и сирийскими террористами-наемниками. Зачастую для этих целей используется воздушный и морской транспорт. Так, значительная часть джихадистких авиарейсов направлялась с турецкой территории сначала в Тунис, откуда затем боевики перебирались в соседнюю Ливию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о большом числе сирийских наемников, перевезенных Анкарой на ливийскую территорию для пополнения бандформирований главаря ПНС Файеза Сарраджа. Помимо террористов турецкие власти снабжают триполитанский оккупационный режим оружием и техникой, нарушая тем самым эмбарго ООН.