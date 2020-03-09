Главные новости 9 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 9 марта.

Жажда денег мужа певицы Софии Ротару Анатолия Евдокименко погубила артистку, заявил композитор Евгений Дога. Композитор Дога рассказал, как жажда денег погубила «великолепную певицу» Ротару.

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист назвал маловероятным возвращение Донбасса в состав Украины. На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе.

Джиган попросил прощения у супруги. Заявление было сделано на фоне слухов о возможном разводе звездной пары. Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой.

В США во воскресенье были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%.

Фонд национального благосостояния России (ФНБ) сможет в течение 6–10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25–30. В Минфине РФ заявили, что ФНБ сможет покрывать потери бюджета от падения нефти.

Все зараженные побывали в Италии. Три новых случая коронавируса выявили в Москве.

Ольга Бузова возглавила список из восьми самых «ненавистных» представительниц российского шоу-бизнеса. Журналисты составили «список ненависти» российских женщин по количеству хейтеров.

В России наблюдается падение рынка, и оно будет продолжаться. Это приведет к тому, что цена на автомобили будет расти. Эксперт Федосеев заявил о возможном росте цен на автомобили в России в 2020 году.

Польский блогер Анна Голембевская оценила жизнь в российской столице с ребенком. Блогер из Польши рассказала, каково жить с ребенком в Москве.

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в своем Twitter рассказала, чего хотят женщины на 8 Марта. Грета Тунберг заявила, что женщины на 8 Марта хотят равенства, а не торжеств.