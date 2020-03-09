SOHR спрогнозировал наводнение Европы террористами под видом беженцев

Триполи, 9 марта. Сирийский центр мониторинга по правам человека (SOHR) сообщает о грядущей поставке наемников, а также прогнозирует увеличение количества бежавших в Европу боевиков.

В организации, ссылаясь на достоверные источники, заявили, что новая партия наемников из отрядов «Бригада аль-Мутассим» в ближайшее время будет доставлена из Турции в Ливию.

Также в сообщении Сирийского центра мониторинга по правам человека сообщили о прогнозах распространения сирийских боевиков в Европе — в SOHR отмечают, что динамика растет. Согласно имеющимся сведениям, порядка 40 человек из отряда «аль-Хамзат» и прочих террористических группировок бежали в Италию. Если суммировать все имеющиеся на данный момент показатели, станет понятно, что сейчас из Ливии в Европу бежали 200 сирийских боевиков.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после критики в свой адрес из-за усиления вмешательства в ливийский кризис попытался использовать тему мигрантов, чтобы надавить на Европейский союз. По словам представителя французского внешнеполитического ведомства, турецкий лидер «разыгрывает карту с мигрантами» после негативной реакции Европы на факт поставок боевиков из Сирии для так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Напомним, Турция уже не впервые шантажирует европейских партнеров мигрантами — Анкара грозилась открыть границы для транзита беженцев, после чего их толпы ринулись бы в ЕС. Эрдоган предлагал сдерживать их, однако взамен брал у Европы солидные деньги на их содержание, а также просил рассмотреть вопрос вступления Турции в ЕС. Вслед за этими переговорами Европу стали наводнять толпы беженцев, среди которых выходцы из террористических группировок и действующие функционеры таких организаций, как ИГИЛ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1 (все три группировки запрещены в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.