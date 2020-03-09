Российские нефтяники были готовы к падению котировок нефти

Москва, 9 марта. Российские нефтяники были готовы к падению котировок до 32 долларов за баррель и ниже. Об этом заявил источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

«Да, считали. Это нормально — сценарии смотреть», — сказал высокопоставленный источник ТАСС в ответ на вопрос, предполагала ли российская сторона падение нефти до 32 долларов за баррель и ниже.

По его словам, это дает РФ «возможности, которые надо правильно оценить». Источник также отметил, что необходимо делать ставки на проекты, которые несут максимальную эффективность для народного хозяйства.

Напомним, курсы евро и доллара по отношению к рублю взлетели на международном рынке на фоне обрушения цен на нефть. В частности, стоимость нефти марки Brent опустилась до 31,43 доллара за баррель в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+. А цена нефти марки WTI опустилась до 30,27 доллара за баррель.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас ранее заявил, что падение цен на нефть дает Минску больше возможностей в переговорах с Россией. По его словам, ситуация, которая сложилась в настоящее время, значительно отличается от той, что была в декабре или январе.