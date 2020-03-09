Киселев объяснил, почему Россия осталась в плюсе, не согласившись на сделку с ОПЕК

Москва, 9 марта. Российский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев призвал не паниковать и «не бежать в обменники» после обвала цен на нефть. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Без паники. Нефть падает, но Россия остается в плюсе, не дав ограничить свои возможности на глобальном рынке нефти», — отметил ведущий.

По словам Киселева, если бы РФ согласилась на сделку с ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти), то нашу страну «выкинули бы за борт», лишив новых доходов.

«Теперь у нас есть шанс не только добыть и продать столько, сколько нам нужно добыть и продать, но и отправить за борт американский сланец», — написал телеведущий.

Журналист напомнил, что сейчас западные аналитики рассказывают о ценовой войне между Саудовской Аравией и Россией.

«Тогда взгляните, кто и чем «воюет». Наш бюджет заметно прочнее бюджета Саудовской Аравии и готов к низким ценам на нефть (в районе 40 долларов) в отличие от бюджета королевства», — подчеркнул Киселев.

Телеведущий сообщил, что Эр-Рияд сейчас должен потратить миллиарды на программу модернизации экономики и для саудитов сбалансированной является цена около 80 долларов за баррель.

Кроме того, Киселев предположил, что комплексное решение по бюджетному правилу, которое объявили утром 9 марта, было подготовлено еще до переговоров с ОПЕК. По словам журналиста, «пока весь мир паникует», правительство президента РФ Владимира Путина и премьер-министра России Михаила Мишустина, а также Центробанк «успокаивают рынки».

«Путин сейчас самый опытный мировой лидер. Он выводил страну еще и не из таких глобальных штормов. Остальные властители не того масштаба. Юнга [Эммануэль] Макрон (президент Франции. — Прим. ФАН), шоумены [Борис] Джонсон (премьер-министр Великобритании. — Прим. ФАН) и [президент США Дональд] Трамп, давно уставшая [канцлер ФРГ Ангела] Меркель загипнотизированы собственными же фобиями», — отметил Киселев.

Телеведущий назвал хладнокровие и точный расчет самым дорогим товаром в сегодняшней ситуации и подчеркнул, что его у России намного больше, чем у остальных игроков рынка.

«Этот обвал — спекуляция, которая разогревает новую спекуляцию. Кто не психанул — тот остался в плюсе», — уверен журналист.

Также Киселев подчеркнул, что 10 марта, в 10.00, откроется реальный, а не виртуальный валютный рынок и тогда наступит ясность по поводу курса рубля. Именно поэтому бежать в пункты обмена валют не стоит.

«Виртуальный Forex пугает по 75 рублей за доллар уже почти сутки, играя на панику, но не учитывая данные от главных российских игроков, чьи слова и действия на самом деле определяют курс нашей валюты», — подытожил Дмитрий Киселев.

Напомним, в ночь на 9 марта цены на нефть на мировом рынке обрушились почти на 50% на фоне безуспешных переговоров по продлению сделки ОПЕК+, пишет РИАМО. Утром в понедельник стоимость нефти марки Brent снизилась до 31,74 доллара за баррель.

Нефть потянула за собой обвал биржевых котировок Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, сообщает «АиФ». Кроме того, обрушение цен на черное золото повлекло снижение курса рубля.