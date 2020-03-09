География боестолкновений между ПНС Ливии и армией Хафтара расширилась

Каср бен Гашир, 9 марта. Пользователи Facebook сообщают о затяжных боях в результате наступления со стороны боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, есть первые жертвы.

В результате обстрела со стороны сирийских наемников под руководством полевых командиров триполитанского правительства в Каср бен Гашире погибли трое мирных жителей. Сообщается, что люди погибли в результате попадания ракеты РСЗО «Град» в мастерскую. Также стало известно о новых столкновениях в районе аз-Зияйна в Кастельверде.

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) дают достойный отпор противнику, упреждая некоторые удары — артиллеристы Халифы Хафтара наносят удары по наблюдательным пунктам вооруженных формирований и наемников ПНС на направлении Салах ад-Дин.

Наступление со стороны ПНС не было неожиданностью для противоборствующей стороны — ранее «министр внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага сам рассказал о готовящейся атаке на юге в ходе интервью телеканалу February.

Как отмечал ранее в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов, «атака, которую осуществляет ПНС, в значительной степени стала возможна благодаря военной помощи со стороны Турции».

Напомним, Анкара продолжает поддерживать тенденцию к военной и политической поддержке так называемого Правительства национального согласия Ливии путем поставок оружия, боеприпасов и сирийских наемников из Идлиба, несмотря на все международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине.