Грузовой корабль Cargo Dragon успешно состыковался с МКС

Москва, 9 марта. Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX состыковался с МКС после двухдневного путешествия. Процедура стыковки завершилась сегодня в 15:18 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении NASA.

Ранее сообщалось, что специалисты на Международной космической станции осуществили успешный захват грузового корабля с помощью руки-манипулятора.

В Центре управления полетами НАСА сообщили, что операцией руководил американский астронавт Джессика Меир. Подлетевший к МКС космический корабль был захвачен 17-метровым манипулятором Canadarm-2.

Отмечается, что запуск Cargo Dragon был произведен с авиабазы Канаверал в штате Флорида в рамках существующего контракта между NASA и компанией SpaceX. Для запуска была использована ракета-носитель Falcon 9.

Космический корабль доставил груз, в который вошли продовольствие, оборудование и материалы для проведения научных исследований.