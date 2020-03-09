Милонов заявил, что яркий медиаобраз Соболь маскирует отсутствие идей и авторитета

Москва, 9 марта. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь не является политиком и не обладает общероссийской известностью. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ее попадание на первую строчку рейтинга женщин, имеющих шансы на политическую карьеру.

Парламентарий обратил внимание на то, что Соболь не отметилась никакими полезными для общества поступками, при этом выдвигая неправомерные требования. Кроме того, юрист ФБК испортила себе репутацию попыткой подлога подписей на выборах в Мосгордуму, передает «Политэксперт».

«Самым известным политическим эпизодом жизни Соболь является «чичиковщина» — сбор «мертвых душ» в качестве поддерживающих ее подписантов на выборы в Мосгордуму», — напомнил Милонов.

По его словам, Соболь известна только в столичном регионе, но даже наличие общероссийской популярности еще не гарантирует успешной политической карьеры. Милонов подчеркнул, что кроме амбиций у юриста нет ничего, а отсутствие идей она пытается спрятать за ярким образом.

«Она пытается ярко себя презентовать, но вот только идей не видно. Даже среди сторонников либеральных идей в России Соболь не пользуется ни малейшим авторитетом», — резюмировал депутат Госдумы.

Рейтинг женщин, претендующих на политическую карьеру был составлен изданием «Новые известия». Список, по версии СМИ, возглавили Соболь, главред RT Маргарита Симоньян и блогер Анастасия Ивлеева.