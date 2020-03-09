Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинции Эс-Сувейда

Эс-Сувейда, 9 марта. Российские военные Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию для жителей населенного пункта Мафрадет-эль-Асфар, расположенного в провинции Эс-Сувейда на юге страны.

Предметы гуманитарной помощи были собраны сотрудниками фонда имени Героя России Ахмата Кадырова специально для жителей Сирии.

Сирийские жители Мафрадет-эль-Асфара с радостью принимали предметы первой необходимости: подгузники, одеяла и так далее, а также бытовую утварь: ведра и тазы.

По данным источника Федерального агентства новостей, в рамках проведения гуманитарной акции российские военные врачи оказали медицинскую помощь около 20 сирийцам.

Провинции Эс-Сувейда известна своими археологическими памятниками, связанными с цивилизациями вавилонян, шумеров, финикийцев и римлян, а также природными достопримечательностями.

Бои за провинцию Эс-Сувейда за время вооруженного конфликта в Сирии происходили не только между правительственными силами и вооруженными боевиками, но и непосредственно между разными формированиями террористов. Так, в свое время боевики «Свободной Сирийской Армии» (САА) сражались за контроль над рядом населенных пунктов с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1.

Полностью освободить Эс-Сувейда от различных боевиков удалось лишь в конце 2018 года. После чего правительство Сирии начало восстанавливать инфраструктуру, также участились случаи проведения гуманитарных акций для нуждающихся.

1 Организация запрещена на территории РФ.