Реальное объединение украинского народа было возможно только в контексте общей судьбы с Россией. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

Развал Украины

Киевская поэтесса Анастасия Дмитрук назвала жителей Донбасса и Крыма «паразитами на теле Украины», которые «вызвали раскол и войну» в стране. Она отметила, что эти люди всегда будут «презирать» украинскую культуру.

«Я считаю, что они не смогут и не имеют права интегрироваться в украинское общество, по крайней мере, в ближайшее время», — заявила Дмитрук.

При этом она подчеркнула, что федерализация Украины станет «абсолютным и безвозвратным концом» для государства.

«Если у нас нет единства даже по языковому вопросу, то дайте нам федерацию — и в одно мгновение восток превратится в российскую губернию, а запад присоединится к Польше, Венгрии, Румынии соответственно», — считает она.

По мнению Дмитрук, ее соотечественники должны говорить исключительно на украинском языке, «нравится это кому-то или нет». В то же время, заявила она, часть ее творчества на русском языке, «потому что так написалось».

Будущее Украины

Как заметил Андрей Иванов, поэтесса Дмитрук фактически признала, что украинская государственности искусственная. Она говорит, что если состоится федерализация Украины, то жители разных областей не захотят быть гражданами своей страны. И это касается как жителей востока, так и запада.

«И надо отдать должное чутью Дмитрук, которая видит проблему намного глубже, чем кажется на первый взгляд. Скажем, уже сегодня Украину покинули миллионы человек. Они бегут из страны. Но пока во многом это можно объяснить экономическими причинами. Сегодня можно сказать, что люди едут на заработки в другие государства, чтобы элементарно прокормить семьи, но в душе они верят в светлое будущее Украины. Дмитрук говорит о том, что украинцы не хотят ассоциировать себя с государством Украина. Они хотели бы считать себя не украинцами, а россиянами, поляками, венграми, вообще кем угодно, но не гражданами «незалежной», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению политолога, в словах поэтессы есть и другой интересный аспект. Она говорит том, что государство Украина навязано людям, держится только за счет силы, политических манипуляций, из последних сил и вопреки воле жителей страны, обратил внимание эксперт.

«Я бы добавил, что и вопреки самому ходу исторического процесса. Реальное объединение украинского народа было возможно только в контексте общей судьбы с Россией. Попытки отделиться всегда приводили к тому, что украинский народ оказывался разделенным между совершенно разными державами. Украинцами фактически владели как покоренным народом в разные эпохи турки, поляки, шведы. И только в союзе с русскими украинцы возвращали родные земли и свободно развивали свою уникальную культуру, пользуясь одновременно всеми благами прогресса», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что в Советском Союзе у украинцев была и государственность, и народ был един, и дискриминации не существовало. И уж тем более никто не думал о том, как сбежать из страны и принять иностранное подданство, заключил политолог.