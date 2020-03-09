Отравившиеся боевики рассказали о срыве провокации с «химоружием» в Идлибе

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» пытались взорвать емкость с отравляющим веществом в провинции Идлиб и обвинить в этом Сирийскую арабскую армию. Главари группировки полагали, что новая «химическая провокация» в Сирии приведет к срыву переговоров между РФ и Турцией и приведет к вмешательству НАТО. О следах неудавшейся провокации террористов читайте в материале Федерального агентства новостей.

Следы провокации

В ходе зачистки освобожденного от террористов города Серакиб инженерные подразделения САА обнаружили баллон, взрывные устройства и противогазы, принадлежавшие боевикам. Российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал о находке.

Химический анализ подтвердил, что желто-черная лужа на полу – следы от разлитого жидкого хлора. Находка САА позволила подтвердить информацию, которую 1 марта распространил российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Еще до того, как в Москве было заключено соглашение о прекращении огня в Идлибе, боевики пытались обвинить власти Сирии в применении химоружия и спровоцировать новый виток эскалации.

Из-за отсутствия опыта и специальных знаний боевики нарушили герметичность одной из емкостей с хлором и отравились сами.

Отравленные боевики

Источник Федерального агентства новостей сообщил, что в социальных сетях боевиков удалось найти еще одно подтверждение неудачной попытки устроить провокацию с «химоружием» Дамаска. В соцсети был выложен фрагмент короткого видео с неким Ахмадом аль-Усманом, который, судя по описанию, «получил ранение» в боях за Серакиб несколько дней назад.

По репликам боевиков можно понять, что боевик не был ранен в Серакибе – он получил отравление.

Вот перевод разговора с арабского:

— Вот наш брат Ахмад. Слава Аллаху, он уже выздоравливает, слава Аллаху у него все хорошо. Все отлично. У нас начало фильма было удачное …

— Про какое начало ты говоришь, все уже сделали, когда пришел брат-специалист. Он ждал квадрокоптер и охрану…

— Да, квадрокоптер и охрану…

— Абу Хамза еще предупреждал, что в госпитале Хамы по-другому все было сделано… Нам сказали одеть противогазы, но было поздно, мы их одели и попадали на землю. Только Аллах знает, что произошло…

— Я помню, как подъехали трактора… Да-да, трактора с прицепами. Нас покидали туда как баранов и отвезли в госпиталь…

— Абу Хамза сказал…

— Да, нас сюда как как баранов везли…

— Да, точно, как баранов. Никто не знает, что с нами произошло, только Аллах знает, что случилось…

— Чтобы понять, надо было самому быть там и увидеть, как люди лежат и умирают…

Ранее, во время летнего наступления сирийской армии в СМИ уже попадали видеозаписи с боевиками на больничных койках — они репетировали роли пострадавших в результате «химатаки» Дамаска в Идлибе. ЦВПС неоднократно предупреждал о постановочных «химатаках», однако впервые были предъявлены настолько очевидные свидетельства их проведения.

Провокация для НАТО

1 марта Серакиб был главной зоной эскалации в Сирии, вокруг него шли активные бои, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» пользовались массированной поддержкой турецкой артиллерии и беспилотников. Востоковед и публицист Андрей Онтиков предположил, что боевики хотели привлечь к Идлибу внимание западной коалиции во главе с США. Для этого был испытанный способ.

«Не побоюсь предположить, что эта провокация вполне вписывалась в задачи, которые ставила перед собой Анкара – турки пытались обратить внимание США на Идлиб, — Онтиков напомнил, что турецкие власти использовали любые предлоги, от беженцев до ЗРК Patriot, но так и не добились своей цели. Американцы все же воздержались от реальной помощи Турции – я думаю, тут сыграла свою роль предвыборная кампания Трампа, а также тот факт, что американцев в Сирии в первую очередь интересует нефть и безопасность Израиля – а Идлиб был лишь способом рассорить Москву и Анкару. Европейцы – те вообще смотрели на Идлиб только из-за того, что Анкара занимается банальным шантажом, манипулируя темой с беженцами».

Удачная провокация с химоружием, которую подхватили бы десятки СМИ и сетевых пропагандистов, вынудила бы Запад перейти от слов к хотя бы формальным действиям.

«Одна из таких провокаций стала для США поводом нанести удар в Сирии», — напомнил собеседник ФАН о ракетном ударе, который коалиция США нанесла в апреле 2018 года из-за «химической провокации» в Восточной Гуте.

Безразличие Запада на фоне турецкой агрессии

Однако ни боевикам, которые «сломали» баллон с хлором, ни Турции не удалось достичь желаемой цели – американские политики заняты предвыборной грызней и хотят рисковать.

«У Трампа сейчас предвыборная кампания и начинать масштабную военную операцию, чтобы американцы увидели, как домой идут гробы с американскими солдатами, он не станет. Удары по Сирии возможны – скорее, в ограниченном порядке. В любом случае Трамп соразмеряет все подобные риски со своей предвыборной кампанией, — указал Андрей Онтиков, предупредив, что новые провокации и попытки сорвать прекращение огня в Идлибе обязательно будут. Не через неделю, не через две, не через месяц, но будут. И не только потому что у нас с турками мир и дружба – наоборот, потому что у нас нет ни мира, ни дружбы с Турцией, у нас различные подходы к урегулированию ситуации в Идлибе, и туркам, я думаю, освобождение Идлиба не нужно, потому что сразу же встанет вопрос об их уходе с территории, занятой в ходе операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

Онтиков напомнил, что Турция «откусила» от Сирии довольно большой кусок, и планомерно пытается «пережевать» его и отступать не собирается. Вырвать захваченные земли у Турции Башар Асад может, только наголову разгромив террористов и полностью освободив Идлиб.

«Там идет «ползучая османизация» — использование турецкой валюты, внедрение турецкого в школах, изменение демографического рисунка, и все это нацелено, предположительно, на дальнейшую аннексию этих территорий. Предотвратить это может полное освобождение Идлиба – если убрать террористов оттуда, причин оставаться там туркам не будет», — заключил востоковед в беседе с Федеральным агентством новостей.

Между тем на данный момент в провинции Идлиб сохраняется спокойствие — обстрелы с обеих сторон сократились почти до нуля, его нарушают лишь отдельные атаки террористов «Хайят Тахрир аш-Шам». Турция так и не приступила к операции против боевиков, однако не предпринимает действий против сирийской армии.