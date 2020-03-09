Мамаев помог «Ростову» обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ

Москва, 9 марта. Футбольный клуб «Ростов» обыграл московский ЦСКА со счетом 3:2 в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Москвичи завершали поединок вдевятером.

Среди футболистов «Ростова» в завершившемся матче голами отметились Роман Еременко, Ивелин Попов, который удачно реализовал назначенный пенальти, а также Павел Мамаев.

Из футболистов ЦСКА поразить ворота соперников удалось Арнору Сигурдссону и Максиму Осипенко.

Стоит подчеркнуть, что к концу противостояния на поле остались лишь девять футболистов ЦСКА. Ильзат Ахметов получил красную карточку на 20-й минуте, а Вадим Карпов покинул поле на 51-й.

Кроме того, за весь матч судьей были назначены три пенальти. Реализованным оказался лишь один из них.

Отметим, что для Павла Мамаева этот матч стал первым за полтора года. Он вышел на поле впервые с октября 2018 года.

Ростовчане имеют в своем активе 38 очков и делят с «Краснодаром» третье место в турнирной таблице. ЦСКА имеет 35 очков и находится на пятом месте.