Гузеева напугала поклонников фотографией из клиники

Москва, 9 марта. Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева опубликовала снимок, сделанный в клинике, на своей странице в Instagram. Звезда напугала поклонников, решивших, что у их любимицы проблемы со здоровьем.

60-летняя телеведущая отправилась в клинику, расположенную под Петербургом, чтобы пройти курс детоксикации и очищения организма.

«Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что», — написала Гузеева.

Актриса призналась, что не смогла бы обойтись без специалистов. Стоимость недельного пребывания в клинике, в которой находится Гузеева, составляет около 150 тысяч рублей, отмечает KP.RU.

«Я теперь знаю себя и свои особенности, так что путь назад я заблокировала», — подчеркнула телеведущая, пожелав подписчикам гармонии и счастья.

Некоторые поклонники Гузеевой разволновались, увидев снимок, на котором звезда позирует рядом с врачом.

«Что случилось?» — спросили в комментариях.

«Дай вам бог здоровья», — цитирует подписчика Гузеевой издание «Дни.ру».

«Здоровья и всех благ», — написала chitalovaraisa.

«Господи, дай сил и терпения! Господи, помоги!» — прокомментировала zhandy_barandy.

«Выздоравливайте, всего вам самого наилучшего», — пожелал телеведущей glebkhavikov.

Впрочем, многие подписчики Гузеевой отметили, что она очень хорошо выглядит на фото.

«Боже, какая красотка! Цветете вместе с весной!» — приводит слова поклонницы актрисы Пятый канал.

«Прекрасное возвращение в молодость. Вы очень хорошо выглядите!» — написала kristi_198221.

«При приближении видно, что ухаживаете за собой!!!» — отметила ekaterinaanurova.

Ранее Лариса Гузеева раскрыла секрет своей «голодной» диеты. Актриса продемонстрировала поклонникам, что входит в ее рацион.