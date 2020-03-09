Киевский политолог Семченко заявил, что Украине грозит дефолт из-за обвала цен на нефть

Москва, 9 марта. Вероятность дефолта на Украине сильно возрастает на фоне падения цен на нефть. Об этом заявил киевский политолог Александр Семченко.

По его словам, это может произойти, если падение цен на нефть означает начало мирового экономического кризиса. При этом, как заметил эксперт, никто не будет помогать стране его избежать.

В беседе с корреспондентом издания «ПолитНавигатор» киевский политолог отметил, что разговоры о возможном грядущем кризисе в мире говорят уже давно.

По его словам, кризис пытаются «сдерживать волюнтаристскими методами, надувая мировую экономику деньгами, которые ничем не обеспечены». С точки зрения собеседника издания, коронавирусная инфекция стала первым звоночком, сигнализирующим о начале кризиса.

«Он повлияет на всех, в том числе, и на Украину. Понятно, что на фоне потерь того же Китая, Германии и других крупных экономик, потери Украины будут казаться смешными и ничтожными, но для каждого украинца это будет иметь значение. У нас, к тому же, свой «пузырь» — ОВГЗ. Он скоро лопнет», — подчеркнул Александр Семченко.

Политолог заметил, что представители международных организаций уже предупреждали не покупать эти облигации. Семченко уверен, что Украина находится на пороге дефолта, избежать которого, скорее всего, не получится, так как «у заинтересованных игроков просто не будет ресурса».

Он также обратил внимание на то, что у России есть достаточно большие резервы, которые являются подушкой безопасности. В прошлом году, напомнил политолог, удалось ее нарастить на 60-70 миллиардов долларов.

«У нас от всего этого выиграют разве что олигархи. Доходы наших олигархов, которые работают с нефтепродуктами, конечно вырастут. Нефть будут покупать дешевле, а нефтепродукты продавать по той же цене», — резюмировал он.

Напомним, стоимость нефти марки Brent опустилась до 31,43 доллара за баррель. Это произошло потому, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса на черное золото по причине распространения коронавируса. Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть.

Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) впервые за 11 лет прогнозируют падение спроса на нефть. Обвал специалисты связывают со вспышкой китайского коронавируса COVID-19. Согласно прогнозам, спрос на черное золото снизится на 90 тысяч баррелей в сутки. Эксперты отмечают, что обвал произойдет впервые с 2009 года.