Эксперты МАЭ прогнозируют падение спроса на нефть впервые за 11 лет

Москва, 9 марта. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) впервые за 11 прогнозируют падение спроса на нефть. Обвал специалисты связывают со вспышкой коронавируса COVID-19.

Согласно базовому сценарию агентства, спрос на черное золото снизится на 90 тысяч баррелей в сутки, пессимистичный сценарий предполагает падение на 730 тысяч баррелей в сутки. Обвал произойдет впервые с 2009 года.

МЭА прогнозирует снижение спроса на 2,5 миллиона баррелей в сутки уже в первом квартале текущего года. Однако во втором квартале, по оценкам специалистов, показатели вернутся на исходные позиции.

«COVID-19 распространился за пределы Китая, и наш базовый прогноз по спросу на нефть в 2020 году был понижен на 1,1 миллиона баррелей в сутки», — говорится в отчете агентства.

Кроме того, МЭА представила и позитивный сценарий. В соответствии с ним, спрос на нефть вырастет на 480 тысяч баррелей в сутки. Такой прогноз возможен, если дальнейшее распространение коронавируса будет взято под контроль.

«В этом случае правительствам не нужно будет предпринимать жестких мер сдерживания, а использование транспорта останется близким к норме», — отмечают эксперты МЭА.

На данный момент, по оценке агентства, спрос стал ниже на 2,5 миллиона баррелей в сутки, чем в первом квартале 2019 года.

Напомним, в ночь на 9 марта произошел обвал цен на нефть из-за переговоров в рамках ОПЕК+, не закончившихся консенсусом. Россия и Казахстан отказались сокращать объему нефтедобычи, в результате чего сделка не была пролонгирована.