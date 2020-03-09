Хазин объяснил, почему ОПЕК+ была невыгодна России

Москва, 9 марта. Сделка ОПЕК+ давно являлась невыгодной для России, поэтому выход из нее логичен, заявил экономист и публицист Михаил Хазин.

По его словам, приход на рынок американских компаний, добывающих сланцевую нефть, серьезно изменил ситуацию в международной экономике. Эксперт отмечает, что с этого момента договоренности с ОПЕК перестали отвечать интересам России. В условиях действующей сделки ОПЕК+ игроки из США могли добывать черное золото в неограниченных объемах.

«И по этой причине единственное, что мы получили от сделки ОПЕК+, это то, что отдали рынок Соединенным Штатам Америки», — подчеркнул Хазин.

В связи с таким положением на международном рынке Россия теряла доход в существенных количествах. Поэтому в Москве рассматривали разные варианты выхода из этой ситуации, в том числе отказ от продления ОПЕК+.

После отказа от сделки цены на нефть упали настолько, что сланцевой индустрии США стало нерентабельно ее добывать. Сокращение поставок сланцевых ресурсов позволит России восстановить свои позиции на рынке.

С другой стороны, экономический маневр Москвы может негативно сказаться на российских компаниях. Например, «Лукойл» долгое время развивал новые месторождения, поэтому сейчас может понести определенные убытки.