Двое американских военнослужащих убиты боевиками ИГ в Ираке

Багдад, 9 марта. Двое военнослужащих армии США погибли в бою с террористами ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) в Ираке. Об этом сообщил Пентагон.

Инцидент произошел 8 марта, когда американские военные оказывали поддержку иракским солдатам, занимающимся ликвидацией боевиков в северной части Ирака. Примерно в это же время иракские солдаты проводили другую операцию в провинции Найнава. В результате удалось ликвидировать 25 террористов, а также уничтожить инфраструктуру боевиков, включая девять подземных тоннелей.

Напомним, в конце декабря прошлого года Вашингтон нанес авиаудары по пяти объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке. В связи с этим начались протесты у посольства США в Багдаде. Ситуация усугубилась, когда по приказу американцев на территории Ирака в ночь на 3 января 2020 года был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Багдад назвал действия Вашингтона вопиющим нарушением суверенитета Ирака и потребовал вывода из страны американских войск.

По мнению экспертов, после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный военным США, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) вновь становится актуальным на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.