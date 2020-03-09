Хафтар встретится с главой французского МИД в ходе визита в Париж

Париж, 9 марта. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар сегодня встретится с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в ходе своего официального визита в Париж. Об этом сообщает телеканал 218-tv.

Близкий к ЛНА военный источник ранее уточнил цели визита Хафтара в столицу Франции — известно, что фельдмаршал планирует обсудить в Париже свои предложения по разрешению ливийского кризиса дипломатическим путем. Кроме того, лидер Ливийской национальной армии планирует обсудить вмешательство Турции во внутренние дела Ливии посредством поставок оружия, боеприпасов и сирийских боевиков из Идлиба на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, а также обсудить способы борьбы с тенденцией к увеличению террористических ячеек в регионе.

Официальный визит Хафтара во Францию с миротворческими инициативами контрастирует на фоне наступления боевиков так называемого Правительства национального согласия Ливии на позиции ЛНА на направлениях аль-Вишка и Абу Курайн — ранее жители Триполи в соцсетях выражали обеспокоенность ожесточенными перестрелками противоборствующих сторон на западе страны с применением тяжелой артиллерии.