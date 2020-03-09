Британский школьник извинился перед принцем Гарри после поцелуя с Меган Маркл

Москва, 9 марта. Британский школьник обнял Меган Маркл, после чего принес публичные извинения ее супругу принцу Гарри за нарушение протокола.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл 6 марта в преддверии Международного женского дня посетила школу в городе Дагенем, который расположен в английском графстве Эссекс. 16-летний школьник по имени Экер Оккойе пожал Меган Маркл руку, после чего поцеловал ее в щеку. Бурные овации раздались после этого.

«Она действительно красива, не так ли?» — спросил школьник в микрофон.

В ответ на комплимент герцогиня Сассекская рассмеялась. На прощание школьник обнял Меган, и фотографы запечатлели этот момент. На снимке школьник запечатлен очень счастливым.

Экер Оккойе позже признался, что этот день был одним из самых лучших в его жизни. Британский школьник все же принял решение извиниться перед принцем Гарри за то, что позволил себе обнять его супругу.

«Надеюсь, Вы не против, что я обнял Вашу жену. Я был просто ошеломлен и потрясен, увидев, что она прибыла в мою школу. Было приятно услышать ее речь и выступить перед ней. Она действительно вдохновляет», — отметил подросток.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи. Напомним, Маркл прибыла в британскую столицу, чтобы вместе с мужем принять участие в одном из последних мероприятий в статусе членов монаршей фамилии.