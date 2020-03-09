В Саудовской Аравии отреагировали на обвинения вести ценовую войну с Россией

Москва, 9 марта. Саудовская Аравия не заинтересована в ценовом противостоянии на нефтяном рынке с Россией, поскольку считает Москву ключевым партнером. Об этом рассказал источник в ОПЕК, посвященный в планы Эр-Рияда.

По его словам, обвинения в готовности вести ценовую войну несостоятельны.

«Мы в Саудовской Аравии не намерены вести никаких войн с Россией. Напротив, Россия по-прежнему очень важный партнер для Эр-Рияда и важнейший игрок на энергетическом рынке», — отреагировал международный чиновник.

Он также отметил, что механизм сделки ОПЕК+ может быть запущен вновь, но пока национальная нефтяная компания Saudi Aramco не ограничена нормами по добыче.

«За происходящее сейчас на рынке нефти несут ответственность все участники сделки, особенно его крупнейшие участники», — добавил источник.

Напомним, в ночь на 9 февраля на мировых фондовых рынках рухнули цены на нефть. Обвал произошел на фоне безуспешных переговоров по пролонгации сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить объемы добычи черного золота в связи с падением спроса из-за распространения коронавируса COVID-19. На прежних условиях сделки настаивали Россия и Казахстан.

Обрушение нефтяного рынка, в свою очередь, привело к падению курса рубля.