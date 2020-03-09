Эксперты рассказали, как Шойгу ответит на усиление американского ПРО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделает выводы из уязвимости американской ПРО; в России идет разработка новых стратегических вооружений, способных преодолеть даже сильную противоракетную оборону противника. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Проблемы для США

Экономия на защите страны от ракетных атак может дорого обойтись Соединенным Штатам, которые потратили триллион долларов на ведение войны на территории Афганистана. Об этом заявил старший обозреватель журнала Forbes Лорен Томпсон.

По его мнению, созданная в Соединенных Штатах Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD), позволяющая перехватывать ракеты еще в космосе, в реальности очень легко обходится. Сейчас у Соединенных Штатов лишь 44 такие противоракеты — что недостаточно, чтобы отбить атаку, например, со стороны КНДР, указывает Лорен Томпсон. По его мнению, основным недостатком являются GMD — ракеты наземного базирования, их необходимо модернизировать для защиты от угроз нового поколения.

Эксперт полагает, что США необходимо задуматься о совершенствовании своих систем ПРО, иначе скоро с ними «сможет справиться даже Северная Корея».

Шойгу сделает выводы

Как отметил политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик, система ПРО на территории США нуждается в серьезной доработке. Выводы будут сделаны — и не только в США. Российской Федерации точно так же необходимо искать возможные узкие места в своих системах ПРО и устранять недочеты.

«Это задача министра обороны РФ Сергея Шойгу и заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова, возглавляющего военно-промышленную комиссию. Полагаю, они и их подчиненные должны с этим справиться в сжатые сроки. Понятное дело, что все эти работы требуют времени и средств: как в РФ, так и в США. Но я думаю, что и Соединенные Штаты, и другие страны, включая нашу, средства изыщут, так как в свете новых угроз и конфликтов в мире противоракетная система защиты становится чем дальше, тем больше важнейшим средством обеспечения безопасности стран и их граждан», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, то, что ПРО США имеет сейчас ограниченный характер и неспособно защитить от массированного ракетного удара — не секрет. Национальная система ПРО США пока находится только в состоянии развертывания.

«Например, по состоянию на конец 2018 года на территории США было развернуто только две позиции с противоракетами системы GMD, одна на Аляске и одна в Калифорнии, всего 44 ракеты-перехватчика. Предполагается развертывание новых позиций GMD, в том числе на восточном побережье США, как, естественно, и значительное увеличение самого количества подобных ракет. Это, конечно, только один из элементов системы ПРО, но показательный», — пояснил Юрий Лямин.

Однако, заметил военный эксперт, США в обозримом будущем потенциально могут значительно усилить свою ПРО. Поэтому в России идет разработка новых стратегических вооружений, способных преодолеть даже сильную противоракетную оборону противника.

«Речь о тех стратегических вооружениях, о которых рассказал президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, вроде ракетного комплекса «Авангард» с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, способным на маневрирование на очень высокой скорости. Благодаря этому он превращается в очень сложную цель для ракет-перехватчиков. И это только одна из известных разработок», — заключил Юрий Лямин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.