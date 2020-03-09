На Украине тысячи безработных педагогов просят Зеленского о помощи

Власти Украины отрапортовали об очередных «успехах», достигнутых в ходе реализации нового закона «О среднем общем образовании» и перевода украинских учебных заведений на «европейские рельсы». Согласно официальной информации, только с января нынешнего года в стране были «оптимизированы» до 200 школ и интернатов, закрылись целые комплексы с преподаванием на русском языке, свою деятельность фактически прекратили классы с углубленным изучением профильных предметов. Работы уже лишились более 10 тысяч учителей, в обозримом будущем увольнение грозит еще не менее 70 тысячам специалистов. На этом фоне педагоги вынуждены просить помощи у Владимира Зеленского, однако, по мнению экспертов, надежды на главу государства в данном контексте крайне мало. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Учителя небольшой сельской школы в Черниговской области написали на адрес офиса президента Украины открытое письмо. В послании они пожаловались на «ликвидацию» своей восьмилетки, принудительную отправку на пенсию всех педагогов преклонного возраста и сокращение большинства молодых преподавателей.

«Тем, кому удалось сохранить за собой должности, теперь придется заниматься педагогической деятельностью в соседнем селе, расположенном за 30 километров, — отметили, в частности, адресанты. — А 200 наших учеников распределены по пяти школам района, где также были проведены увольнения и «уплотнения». Мы понимаем, что в тяжелых экономических условиях современной Украины наша проблема выглядит слишком мелкой, но ведь мы не одни такие!»

И действительно — не одни. В рамках принятого Верховной радой закона «О среднем общем образовании» в украинских регионах была полностью отменена система так называемых «санаторных школ», резко сокращено количество интернатов, активно закрываются лицеи профессионально-технического направления (ПТУ).

«Я преподавал в нашем интернате 20 лет, а на днях мне в буквальном смысле этого слова указали на дверь, — рассказал ФАН педагог из Житомирской области Василий Четвертак. — Причем чиновница из отдела образования прямо сказала мне, что мой предмет — химия — никому не нужен, часы его преподавания будут сокращены до минимума, а я могу искать работу, например, в Доме детского творчества».

В указанном интернате никому не нужными оказались математика, биология и мировая литература — большинство коллег Четвертака были уволены «по согласованию сторон». Сейчас Василий Владимирович в числе активистов общественной организации «Учителя — за будущее» собирает подписи под петицией президенту Зеленскому.

Не менее драматичная история произошла с учительницей русского языка и литературы киевлянкой Анной Викторовной. Поначалу руководство гимназии заставило ее переквалифицироваться в преподавателя украинской словесности, а затем и вовсе предложило ей заключить рабочий контракт сроком всего на один год. По его истечении женщину уволили.

«Анна Викторовна является педагогом пенсионного возраста, — поясняет директриса лицея. — Мы же обязаны, согласно новому закону об образовании, предоставлять рабочие места преимущественно молодым специалистам».

Заслуги уволенной учительницы, которая, помимо прочего, имеет звание почетного педагога, в данном случае руководство учебного заведения во внимание не приняло.

«Перезаключения договоров, сокращение рабочих мест и оптимизация учебных заведений в целом приведут к полному коллапсу в школах, когда некому будет вести соответствующие предметы, — говорится в официальном обращении Профсоюза работников сферы образования и науки Украины к президенту. — Необходимо отменить действующий «образовательный закон».

«Те из нас, кто пока остался на учительских ставках в школах и лицеях, сегодня зарабатывают сущие копейки, — заявил корреспонденту ФАН член профсоюза Алексей Каминский. — Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем уволятся и они: жить на зарплату в 3,5 тысячи гривен (примерно 9 тысяч рублей. — Прим. ФАН) невозможно».

На вопрос, куда деваться уволенным учителям, а также что делать их коллегам, над которыми только нависла угроза увольнения, в том случае, если глава украинского государства останется глух к их просьбам, Каминский не ответил.