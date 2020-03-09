Вера Брежнева озадачила поклонников экстравагантной фотографией

Москва, 9 марта. Популярная певица Вера Брежнева озадачила поклонников, опубликовав в своем профиле в Instagram необычную фотографию.

Бывшая солистка герл-группы «ВИА Гра» поздравила своих фолловеров с Международным женским днем.

«Настроение – праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные!» — написала в своем аккаунте звезда.

Знаменитость сопроводила текст черно-белой фотографией, на которой она позирует в белой рубашке, галстуке и брюках. Привлекло внимание интернет-пользователей то, что на кадре артистка пьет из туфли, а в другой руке держит бутылку, скорее всего, алкогольного напитка.

Как оказалось, не все поклонники оценили экстравагантную выходку певицы, отметили «Дни.ру».

«Негигиенично», «Грязно же», «Бокала не нашлось?» – поделились мыслями комментаторы.

Другая часть фолловеров, напротив, решила поддержать исполнительницу и поздравить ее с 8 Марта.

Ранее украинская артистка, у которой подрастает две дочери, призналась, что задумывается о третьем ребенке. По ее словам, она не против завести ребенка от своего супруга, продюсера Константина Меладзе.

Брежнева отметила, что сама воспитывалась в многодетной семье, и считает, что «это круто». При этом по ее мнению, совмещать роль матери и строить карьеру очень трудно.