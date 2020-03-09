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Вера Брежнева озадачила поклонников экстравагантной фотографией

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Вера Брежнева озадачила поклонников экстравагантной фотографией

Москва, 9 марта. Популярная певица Вера Брежнева озадачила поклонников, опубликовав в своем профиле в Instagram необычную фотографию.

Бывшая солистка герл-группы «ВИА Гра» поздравила своих фолловеров с Международным женским днем.

«Настроение – праздник! Всех вас обнимаю, мои прекрасные!» — написала в своем аккаунте звезда.

Знаменитость сопроводила текст черно-белой фотографией, на которой она позирует в белой рубашке, галстуке и брюках. Привлекло внимание интернет-пользователей то, что на кадре артистка пьет из туфли, а в другой руке держит бутылку, скорее всего, алкогольного напитка.

Вера Брежнева озадачила поклонников экстравагантной фотографией

Как оказалось, не все поклонники оценили экстравагантную выходку певицы, отметили «Дни.ру».

«Негигиенично», «Грязно же», «Бокала не нашлось?» – поделились мыслями комментаторы.

Другая часть фолловеров, напротив, решила поддержать исполнительницу и поздравить ее с 8 Марта.

Ранее украинская артистка, у которой подрастает две дочери, призналась, что задумывается о третьем ребенке. По ее словам, она не против завести ребенка от своего супруга, продюсера Константина Меладзе.

Брежнева отметила, что сама воспитывалась в многодетной семье, и считает, что «это круто». При этом по ее мнению, совмещать роль матери и строить карьеру очень трудно.

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