Илья Кива, депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь», выступая в эфире программы «Противостояние» на телеканале NewsOne, заявил, что восстановление отношений Киева с Москвой в состоянии реанимировать украинскую экономику. Это возможно, поскольку, по словам Кивы, «Россия до сих пор является нашим самым большим экономическим и стратегическим партнером». Однако надеяться на восстановление докризисных отношений украинским политикам в любом случае не стоит, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что это возможно лишь в случае признания Крымского полуострова территорией Российской Федерации.

«Теоретически, конечно, Кива прав, — признал собеседник ФАН. — Сотрудничество с РФ придало бы очень сильный позитивный импульс украинской экономике. Но предпосылок к этому нет: во-первых, потому что элита Украины не «субъектна», а «объектна» — и является, по сути, жертвой манипуляций со стороны Вашингтона. А во-вторых, все ее представители настроены непримиримо по отношению к нашей стране. Прийти к компромиссу крайне сложно».

По словам политолога, поскольку после распада отношений между Москвой и Киевом в 2014 году, когда к власти пришли лидеры так называемой «революции достоинства», обрушилась украинская экономика, то можно легко предсказать ее возрождение в случае восстановления дружественных связей между двумя странами.

«Вся эта мифическая евроинтеграция и кредиты Международного валютного фонда (МВФ) не привели Украину к процветанию. Сейчас ходят упорные слухи о том, что МВФ вскоре прекратит кредитовать украинскую экономику — и уже в мае в стране будет объявлен дефолт. А в этом случае Киев потеряет всякую возможность хоть как-то кредитоваться за счет других государств», — сделал прогноз Безпалько.

Политолог предположил, что заявления Кивы были вызваны как раз предчувствием грядущей экономической катастрофы.