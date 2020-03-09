Самонкин: Пропаганда личной гигиены позволит предотвратить вспышку коронавируса

Москва, 9 марта. Угроза распространения коронавируса COVID-19 требует ужесточения законодательства. Такие меры предложил ввести руководитель Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин.

В разговоре с корреспондентом Nation News он заметил, что ответственность за нарушения необходимо усилить, чтобы здоровые люди не подвергались риску заражения.

«Если человек, допустим, убегает из зоны карантина. Он подвергает риску не только свою жизнь, но и других. Поэтому в данной ситуации <…> необходимо применять очень строгие меры законодательной ответственности», — заявил Самонкин.

По его словам, соответствующие статьи должны появиться в гражданском кодексе и кодексе об административных правонарушениях. В них следует прописать штрафы для физических и юридических лиц. Наказывать нужно, по мнению эксперта, в том числе за игнорирование симптомов болезни, если зараженный не обратился к медикам и не оформил больничный.

Самонкин уверен, что о безопасности населения необходимо думать уже сейчас, несмотря на то, что в России выявлено не так много случаев заболевания. Он обратил внимание на важность пропаганды личной гигиены, соблюдение которой во многом может предотвратить заражение.