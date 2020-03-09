Политолог Шаповалов заявил, что Саррадж шантажирует мировое сообщество

Медиа-активист Джалал Аль-Кабби пишет в своем аккаунте в Facebook об обстреле со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Пользователь социальной сети сообщает об обстреле с применением тяжелой артиллерии — сирийские наемники во главе с бандформированиями Триполи бьют по складам с боеприпасами Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Каср бен Гашир.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что в последнее время предпринимались достаточно серьезные усилия по деэскалации конфликта в Ливии, и в этом процессе участвовали многие государства — в том числе, были организованы переговоры между противоборствующими сторонами, и этот процесс продолжается. Эксперт акцентировал внимание на том, что позиция ведущих держав и ООН заключается в необходимости направить усилия всего мирового сообщества на достижение прекращения конфликта, однако происходит совершенно другая ситуация.

«Мы видим, что несмотря на данные усилия и, казалось бы, заявления обеих сторон, что они привержены миру, благополучию и процветанию ливийского народа, в момент, когда есть шанс прекратить конфликт и нормализировать ситуацию, ПНС начинает новую фазу военных действий. Это можно расценивать, во-первых, как достаточно серьезную провокацию — фактически, эти действия направлены на срыв процесса мирного урегулирования. Во-вторых, эти действия можно рассматривать как достаточно грубый шантаж мирового сообщества со стороны правительства Сарраджа и стремление добиться лучших условий для себя, а не мирных жителей», — убежден политолог.

Также Шаповалов напомнил о серьезной, активной военной поддержке Сарраджа со стороны Турции, которая выражается в переброске сирийских боевиков и их задействовании в театре военных действий на стороне ПНС.

«Это серьезный процесс по дестабилизации ситуации. Потому думаю, что данная атака, которую осуществляет ПНС, в значительной степени стала возможна благодаря военной помощи со стороны Турции», — отмечает эксперт.

Ранее глава МВД так называемого ПНС Ливии Фатхи Башага в интервью изданию February заявлял о планирующемся наступлении на позиции ЛНА на южном направлении.

Наряду с этим фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар полетел в Париж с дипломатическими предложениями разрешения кризиса в североафриканской стране. В своих инициативах Хафтар делает упор на проблему военной интервенции со стороны Турции и других государств, а также негативную тенденцию к росту терроризма в регионе.

Отметим, турецкое правительство продолжает оказывать военную и политическую поддержку так называемому Правительству национального согласия Ливии путем поставок оружия, боеприпасов и сирийских наемников из Идлиба, несмотря на все международные договоренности, достигнутые в Москве и Берлине.