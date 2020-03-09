Бородина озадачила подписчиков необычным тортом на день рождения

Москва, 9 марта. Ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Бородина показала странный торт в форме рыбы, который ей подарили на день рождения, и озадачила своих фолловеров.

Телеведущей 8 марта исполнилось 37 лет. Свой день рождения она решила отметить в Куршевеле. В своем профиле в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию с тортом в виде синего рыбьего хвоста. Подписчики начали гадать, почему Бородиной подарили торт такой необычной формы.

«Потому что я Рыба по гороскопу», — объяснила Бородина.

«Классный тортик! Очень необычно», — оценила ksssyuu. «Необычный. Фантастика», — согласилась shmigol2. «С днем рождения! Вы лучшая на свете женщина», — восхищенно написала moroshan1982. «На этом фото ты похожа на Курбана, губки бантиком, говорят, что если муж и жена половинки друг друга, то с годами становятся похожи», — рассказала azamatik_2007.

Бородина не так давно опубликовала в своем профиле фото, которым напугала подписчиков. Звезда продемонстрировала новый цвет волос, однако пользователи сочли его неудачным. Поклонники Бородиной обратили внимание не на внешность и макияж телеведущей, а на ее цвет волос. Пользователи Сети в унисон заявили, что седые волосы не идут Бородиной.

Телеведущая активно общается со своими фолловерами. Однажды светская львица захотела пообщаться с фанатами в Instagram Stories и попросила задавать ей вопросы. Однако далеко не все из обращений пришлись звезде по душе. Увидев один из комментариев, Бородина пришла в ярость. Ее разозлил вопрос о «сидящем на шее» супруге.