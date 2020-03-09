Погибший на вечеринке блогера Диденко жил вместе с женой и любовницей

Москва, 9 марта. Жена и любовница погибшего на вечеринке в московской бане Юрия Алферова рассказали о счастливой совместной жизни.

Жена Алферова Екатерина знала о похождениях мужа налево, мужчина закрутил роман с блогером Еленой Переверзевой. Женщина подтвердила, что отношения между ней и Алферовым завязались после одной из вечеринок, на которой она встретилась с Юрием и Екатериной.

«С того момента мы практически не расставались. Путешествовали, общались с друзьями, гуляли с ребенком, строили планы на будущее», — сказала блогер.

Родителям они так и не смогли сказать, что живут втроем, при этом Алферов хотел рассказать о личной жизни. Мужчина хотел осчастливить и Екатерину, и Елену, пополнить семейство детьми и встретить старость вместе.

Блогер, заранее предвидев возмущения пользователей соцсетей, попросила не осуждать их уклад жизни, поскольку они никому не причинили зла и не сделали больно.

«А теперь вспомните, что две девушки потеряли любимого мужчину», — написала она.

Екатерина подтвердила слова Переверзевой, опубликовав несколько совместных снимков в сториз.

«И в последние месяцы мы были бесконечно счастливы вместе», — подписала она фото.

Однако супруга погибшего не стала раскрывать детали их семейной жизни, отметив, что пока не готова это сделать.

В конце февраля блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в одной из бань Москвы, напомнил Infox.ru. Участники праздника высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей решили окунуться. В результате случившегося двое человек погибли на месте, муж блогера скончался в больнице, указала Deita.ru.