Сирия, 9 марта. ВС США перекрыли дорогу патрулю полиции РФ в Хасаке. В Алеппо неизвестный БПЛА атаковал склад боеприпасов сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: конвой боевой техники направили в Идлиб.

ВС Турции и союзные силы: по неподтвержденным данным, атаковали склад боеприпасов САА в Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): приведена в боеготовность на юге Идлиба у линии разграничения сил.

Международная коалиция: перекрыли трассу у Тель-Тамра на севере Хасаки для патруля полиции ВС РФ.

«Лива Султан Мурад»: на севере Алеппо потеряла полевого командира при взрыве автомобиля.

Провинция Алеппо

К западу от города Алеппо неизвестный беспилотник, предположительно ВС Турции, нанес удар по складу боеприпасов Сирийской арабской армии (САА), как сообщает источник в сети Twitter (OGN News). Информации о пострадавших среди военнослужащих не поступало.

Поступает новая информация о жертвах взрыва автомобиля в поселении Аль-Раи. Как сообщает агентство Anna News, подрыв спровоцировал террорист-смертник. Была установлена личность погибшего – Кселиль Араб, полевой командир протурецкой группировки «Лива Султан Мурад», которая входит в альянс «Сирийской национальной армии». Ответственность за теракт так и не взяла на себя ни одна из группировок, действующих в Алеппо.

Провинция Идлиб

Источник в сети Twitter (AndrewBritani) сообщает, что конвой российской военной техники прибыл в Идлибскую зону деэскалации в качестве подкрепления для сирийской арабской армии.

Военный источник «вооруженной оппозиции» передал корреспонденту портала Baladi News, что турецкая армия и все формирования «Сирийской национальной армии» приведены максимальную боеготовность своих подразделений у линии разграничения сил. Источник указал, что турецкая армия в последние дни направила огромные подкрепления на свои позиции вместе с оппозиционными группировками, за последние 42 часа в провинцию было переброшено 600 военных транспортных средств, танков, подразделений личного состава ВС Турции.

Провинция Хама

Корреспондент Halab Today передал, что в результате взрыва противопехотной мины в районе деревни Салим пострадали два человека. По словам местного источника, мина взорвалась рядом с машиной на дороге Арчайн, в результате чего два человека были доставлены в Национальную больницу в город Хама, где скончались от полученных ран. Как отмечает источник, в регионе осталось много мин с периода оккупации провинции террористами «Исламского государства»1 три года назад. По данным Halab Today, за последние два месяца в провинции погибло более 20 мирных жителей и 15 были ранены в результате подрыва оставшихся мин и взрывных устройств.

Провинция Хасака

Патруль международной коалиции перекрыл трассу в городе Телль-Тамр в провинции Хасака, помешав проезду колонны военной полиции ВС РФ в направлении города Камышлы, как сообщает портал NPA English. Со стороны коалиции это уже не первый случай, когда американские военнослужащие перекрывали дорогу для конвоев России.

В лагере беженцев «Аль-Хол» женщина умерла от отсутствия медицинского обслуживания. Как сообщает портал Alk Habour, причиной гибели беженки стала обычная простуда, но без медикаментов женщина скончалась. Отметим, что лагерь находится под контролем боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые из соображений безопасности не пропускают конвои гуманитарной помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.