Слова Эрдогана ставят под сомнение желание Анкары соблюдать договоренности с РФ по Идлибу

Угрозы Эрдогана начать односторонние действия в Идлибе ставят под сомнение желание Турции выполнять обязательства, которые Анкара взяла в Москве 5 марта. Подробности в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он не исключает проведение Анкарой односторонних действий в сирийском Идлибе, если достигнутые 5 марта договоренности с Россией не будут соблюдаться.

По словам Эрдогана, которые он озвучил в ходе вчерашнего выступления в Стамбуле, Турция оставляет за собой право очистить северо-запад Сирии в своем понимании. Как замечает турецкий лидер, новые соглашения с Россией по Идлибу были заключены с целью предотвращения дальнейшего кровопролития и, если этого не произойдет, Турция пойдет по прошлому пути решения идлибской проблемы.

Создание новых договоренностей и нарушения старых

Для решения нового витка эскалации конфликта в сирийском Идлибе Россия и Турция решили провести переговоры, которые должны были снять напряженность. Для этого турецкий лидер вместе с делегацией прибыли в Москву 5 марта, где встретились с российскими делегатами и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно новым договоренностям, о соблюдении которых и говорит Эрдоган, с 6 марта по линии соприкосновения сторон конфликта вводится режим прекращения огня. Также с 15 марта организуется российско-турецкое патрулирование отрезка стратегической трассы М4 «Хасака – Алеппо» и будет создана 6 километровая зона безопасности на север и юг от трассы.

Однако Федеральное агентство новостей ранее уже обращало внимание на тот факт, что главы крупных террористических группировок, действующих в Идлибе, отказались присоединяться к перемирию и призвали своих сторонников продолжить борьбу с Сирийской арабской армией (САА). В частности, об этом заявил альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ) и связанная с запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»1 группировка «Хуррас ад-Дин».

Федеральное агентство новостей неоднократно обращало внимание, что именно действия Турции привели к эскалации напряженности. Речь идет о систематическом и сознательном нарушении сочинских соглашений между РФ и Турцией, подписанных в сентябре 2018 года.

Тогда Анкара взяла на себя обязательства разграничить боевиков в Идлибе, заставить их отвести от линии соприкосновения сторон на тот момент крупнокалиберное вооружение и обеспечить безопасное движение по трассам М4 и М5. Однако в реальности, с 2018 года Анкара начала лишь активно содействовать террористам в Идлибе. В 2019 году помощь боевикам лишь возросла, что привело к еще большему нагнетанию обстановки на северо-западе Сирии.

Недоверие словам Турции

Активное финансирование вооруженных группировок в Идлибе, а также поставки военной техники и прямое участие в сражениях против сирийских правительственных сил в последние месяцы серьезно нарушили доверие к Турции как к стране, способной выполнять взятые на себя обязательства.

Федеральное агентство новостей (ФАН) пообщалось на тему новых заявлений Эрдогана, в которых вновь прослеживается угроза нарушения договоренностей, с экономистом, политологом Александром Дудчаком.

Как заметил эксперт, действительно, договоренности пока что не соблюдала только Турция, в отличие от России.

«Если бы Анкара выполняла все обязательства, которые она на себя берет, проблем бы вообще никаких не было. Но если турки хотят выдавать желаемое за действительное, не обращая внимание на договоренности, то конечно это может привести к чему угодно. К примеру, к новым гибелям турецких военнослужащих, а это никому не надо, в том числе самим туркам. Они сами не желают гибнуть там, на сирийской территории», — считает Дудчак.

Взгляд самой Турции

Участие Вооруженных сил Турции на стороне террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в боях против сирийской армии серьезно запятнало репутацию Анкары. Впрочем, еще большим ударом оказалась неспособность Анкары изменить ситуацию в Идлибе, даже оказывая такую активную помощь боевикам.

Репутационные потери Эрдогана от гибели турецких солдат в Идлибе также изменили решительность Турции вести боевые действия. Согласно признанию турецкого лидера, за минувший месяц Турция потеряла в Идлибе не менее 59 военных.

Тем не менее необходимо обратить внимание и на слова Эрдогана о том, Турция не намерена аннексировать сирийскую территорию. Это заявление выглядит довольно странно на фоне незаконного присутствия турецких сил в Идлибе

По словам Александра Дудчака, турки говорят, что не намеренны аннексировать, но есть и другие заявления турецких политиков, что сирийские земли когда-то были территорией Турции. Да и вообще турки мечтают о восстановлении границ в рамках какого-то исторического прошлого.

«Так что это слова Эрдогана, которые, как обычно, и к сожалению, не надежные и не твердые. Его обещания, не всегда выполняются. То, что он говорит, не значит, что он так думает на самом деле и не значит, что он будет так поступать. Он говорит одно, думает третье, а делает еще что-то», — говорит собеседник ФАН.

Незаконные действия в Идлибе

Дудчак обращает внимание, что турецкие военные находятся на территории суверенного государства без приглашения официальных властей Сирии. Ведь единственные иностранные вооруженные подразделения, которые находятся в Сирии законно, это российские войска. Все остальные – должны вернуться в места своей постоянной дислокации. И начать уважать положения международного права.

«Действия Турции следует понимать в этом случае как подпадающие под статью «агрессия и оккупация», — замечает эксперт.

Как считает Александр Дудчак, в текущей обстановке Турции пора посмотреть на карту и вспомнить, где заканчивается границы их государства, и начинается граница других государств. И исходить уже из этого, а также международного права и договоренностей с Россией.

«Может вполне быть эскалация конфликта, что мы наблюдали ранее, но будем надеяться, что личная встреча Путина и Эрдогана поспособствовала тому, чтобы такое не повторялось», — считает политолог.

Признание агрессии

В ходе своего выступления в воскресенье в Стамбуле Эрдоган заявил, что турецкие вооруженные силы убили около 3,4 тысячи сирийских военных в Идлибе. Однако никаких подтверждений подобные цифры не получили. Поскольку в большинстве случае Анкара засчитывала себе «победы» лишь по сообщениям в социальных сетях, не имеющих доказательной базы. Кроме того, власти Дамаска публиковали совершенно иные цифры погибших солдат в Идлибе.

Александр Дудчак отметил, что тут в целом не совсем понятно, зачем Эрдогану делать такие заявления. Это ведь по сути подтверждение войны против суверенного государства. Однако можно заметить, что все потери, как свои, так и чужие, во время конфликтов каждая сторона занижает и завышает, соответственно.

«Вряд ли озвученные Эрдоганом цифры соответствуют действительности, и здесь хорошо бы послушать сирийскую сторону в этом вопросе», — говорит Дудчак.

Однако важно понимать, что потери сирийцев действительно есть и они совершенно неоправданные. Сирийцы теряют своих людей, защищающих свою территорию от террористов, которым почему-то помогают турецкие военнослужащие. Это, конечно же, не красит ни Эрдогана ни турецкое государство в целом. Сотрудничать с террористами ранее позволяли себе только Соединенные Штаты Америки, и тут мы видим, что турки учатся только плохому у своего «старшего брата» по НАТО, обращает внимание политолог.

Поездка Эрдогана в Европу

Сегодня турецкий президент намерен отправится в Брюссель для проведения переговоров с представителями Евросоюза о ситуации в Идлибе.

По мнению самого Эрдогана, он намерен добиться новых результатов и достигнуть договоренностям, в том числе по проблеме беженцев.

Комментируя проведение переговоров турецкого лидера и Евросоюза, Дудчак обратил внимание, что на Западе были бы рады конфликту между Россией и Турцией.

«Коллективный Запад с радостью бы загребал жар турецкими руками, попытавшись втянуть РФ в вооруженный конфликт. Но после встречи Путина и Эрдогана необходимо внимательно посмотреть на то, как пройдет встреча в Брюсселе. Но у НАТО подвернулась шикарная возможность развязать конфликт, где им особо не придется участвовать. Поэтому Запад может подстрекать Турцию к новому витку эскалации. Это все настораживает, поэтому посмотрим, чем закончатся переговоры», — считает политолог.

В то же время, Турция продолжает заниматься по сути шантажом и требуют от европейского союза больших объемом финансирования проблемы с беженцами и в общем-то управляют ей в ручном режиме. Мы видели, как турки то открывают границу, то закрывают ее. Анкара пытается заработать на этом шантаже Евросоюза. Это один из источников доходов для Турции, замечает Дудчак.

1 Организация запрещена на территории РФ.